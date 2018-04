Belgická kapela Baba Yega tančí tak strašně, že skutečná Baba Jaga by jí záviděla (VIDEO)

Belgická taneční skupina s názvem Baba Yega vyvedla z míry moderátory i diváky britského show Britain’s Got Talent.

Podivné kostýmy členů kolektivu a jejich nepřirozené, ale pečlivě prováděné pohyby zůstanou v paměti na dlouho.

Všech pět tanečníků bylo oblečeno do stejných syntetických kostýmů, na obličeji měli masky podobné té, co nosil Fantomas ve francouzských filmech 60. let.

Není to první vystoupení skupiny Baba Yega v televizi. Skupina se poprvé představila už v roce 2015. Původně se předpokládalo, že ji založil belgický tanečník Sinerjey Meyfroodt a DJ Davoodi, ale tanečník později popíral, že s tímto projektem má něco společného. Kdo se skrývá pod maskami tanečníků, se přesně neví.

V roce 2016 skupina vystupovala v pořadu Belgium's Got Talent — belgické variantě britského pořadu (ve skutečnosti jsou obě tato show vytvořena na základě licence originální America's Got Talent). V kvalifikačním kole kolektiv vystoupil se stejným číslem jako později v britské televizi, ačkoliv začátek se trochu lišil.