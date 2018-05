Podivný černý objekt proletěl nočním nebem amerického Texasu (VIDEO)

Video zveřejnil na Youtube kanál TexasUFOs.

Podle popisu pod videem, které natočili 28. dubna, se svědci domnívají, že tento záhadný objekt může být letadlem, vrtulníkem, který něco nese, horkovzdušným balónem nebo přísně tajným vojenským plavidlem, či dokonce lodí mimozemšťanů.

Jeden svědek sdělil the Daily Star, že objekt „neletěl jako balón".

Podle svědků „objekt mířil na sever-severozápad, udržoval stejnou výšku a nepohyboval jako balón".

Další svědek komentuje: „Je to velké, vertikální jako plovoucí věž se špičkou nahoře. Nevím, co to k čertu je. Panikařím trochu."