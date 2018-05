Ukrajinský účastník Eurovize si udělal ostudu – zapomněl ukrajinštinu (VIDEO)

„Chlapec se musel rusky obrátit na tlumočnici, která mu s rodnou řečí pomohla," oznámil telegramový kanál Super, který zveřejnil video z tiskové konference v Lisabonu.

Kanál podotýká, že Kyjev trval na tom, aby interpret hovořil s tiskem jenom ukrajinsky.

V komentářích k videu z tiskové konference kritizují uživatele webu i tlumočnici, která s Bočarovem pracovala. Třeba Lera May je pobouřena tím, že přeložila do angličtiny doslovně výraz „sedět na dvou židlích". „Nikdo tomu nerozuměl, jen se podívejte na ty tváře. Správný překlad zní: ‚You can't do it both ways‘," podotýká komentátorka.

Kyjev se snaží ze všech sil propagovat ukrajinský jazyk. Premiér Volodymyr Hrojsman prohlásil, že se prý ukrajinština stává ve světě módní a vyžadovanou. Mezitím se sami ukrajinští politici dost často dostávají do trapné situace kvůli nedostatečné znalosti své mateřštiny.

Připomeneme, že Melovin zvítězil v národní kvalifikaci na mezinárodní pěveckou soutěž. Vystoupí s písní Under the Ladder (Pod žebříkem).