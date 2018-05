Co to bylo? Takovou otázku si nyní kladou návštěvníci jednoho z obchodů ve městě Lipeck, kteří se stali svědky podivného chování jednoho rodáka.

Proč se mladý muž rozhodl vykoupat se v akváriu s rybami je zatím záhadou. Pokud však chtěl překvapit lidi, podařilo se mu to. Svědci říkají, že obyčejný muž vešel do nákupního sálu, kde se začal svlékat a pak zalezl do akvária s rybami. Po koupání mladý muž vylezl z vody a rychle zmizel z „místa zločinu", čímž nechal zákazníky i prodavače v šoku a v rozpacích, uvádí portál LipetskMedia.