Po 17 letech osvobozený Američan se u soudu rozplakal (VIDEO)

V USA Johna Bunna osvobodili poté, co ve vězení strávil 17 let za vraždu, kterou nespáchal. Když se dozvěděl, že jeho jméno bylo očištěno, rozplakal se a poděkoval soudkyni. Video zveřejnil kanál PIX 11.

Bunn byl uvězněn v roce 1991 kvůli podezření z vraždy vězeňského dozorce. Tehdy mu bylo jen 14 let. Odseděl si 17 let a v roce 2009 byl předčasně propuštěn, ale snahu o dokázání neviny nevzdal.

„V tomto případu byly zjevné problémy," zdůraznil Bunnův advokát Glenn Garber. „Neexistovaly pádné důvody k zatčení."

© Fotolia / Dianaduda V USA odsoudili čínského miliardáře ke čtyřletému vězení

Při zasedání soudkyně Shawn'Dya Simpsonová přiznala, že je přeplněná emocemi . „Bylo vám 14 let, když se to stalo. Nemělo se to stát," řekla a poznamenala, že v případě Bunna nebyla žádná spravedlnost.

Když Bunna zprostili všech obvinění, nedokázal zadržet slzy. Poděkoval Bohu, že se mu podařilo po 27 letech dosáhnout svého.

Muž v loňském roce založil organizaci avoice4theunheard.org, která podporuje vězně v amerických věznicích.