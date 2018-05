V Petrohradě objevili potopenou vlajkovou loď Ladožské flotily (VIDEO)

Potápěči začali v sobotu zvedat části lodě ze dna jezera Ladoga. Mnoho let byla loď považována za nenávratně ztracenou. Potápěči Purgu nemohli najít, a to i přes to, že znali přibližnou polohu téměř 100 metrů dlouhé hlídkové lodi a dno jezera na tomto místě „řinčí" na přístrojích. Igor Matjuk hledal vlajkovou loď posledních šest let.

Loď se zúčastnila svého posledního boje v roce 1942 v blízkosti Osinoveckého majáku. Po německém náletu se potopila.

Purgu několikrát vytáhli v letech 1942 a 1943, aby sundali zbraně a části podvozku pro jiné lodě této třídy. Poté na ni však zapomněli. Zájem o loď se znovu objevil až po válce, kdy se historie obléhání Leningradu stala dostupná pro studium. Ladožská flotila hrála důležitou roli při organizaci „Cesty života", protože většina nákladu pro obléhané město byla dodávána loděmi.

Z originálních částí Purgy hodlají udělat stálý památník pro všechny lodě Ladožské flotily.