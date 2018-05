Hlídač se rozhodl zjistit zdroj hluku na prázdném stadionu, ale tohle nečekal (VIDEO)

Když noční hlídač na prázdném fotbalovém stadionu v Buenos Aires v Argentině zaslechl divné tleskání, srdce mu doslova spadlo do kalhot. Muž začal hledat zdroj hluku a zjistil, že se dveře jedné ze šaten klepají. Na záběrech můžete vidět, jak člověk náhle vstoupí do místnosti, ale nikdo není uvnitř, hlásí deník Sun.

„Jedenáct hodin večer a už potřetí slyším ten hluk. Chystám se to natočit a ukázat lidem, ať věří tomu, co říkám. Nikdy se to nestávalo. Je to strašné," řekl.

Nicméně při sledování videa si 32letý Raul Arguello všiml další zvláštnosti. Když se kamera otočí na lavičky, proklouzne před ním rozmazaná silueta, která pak zmizí za zdí. Nakonec se Raul rozhodl dát výpověď a již si našel jinou práci.