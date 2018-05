Muž natočil Lochneskou nestvůru v anglickém kanálu (VIDEO)

Tentokrát se však monstrum dostalo daleko od domova. Nové video, které natočil Josh Hawkinsem z Anglie pobouřilo internet. Na záběrech je vidět potvoru, která vykukuje z vody v kanálu na řece Severn v Gloucesteru.

„Sledoval jsem finále Anglického poháru a najednou jsem se podíval z okna a uviděl tohle. Vypadalo to, že se to pohybuje. Myslel jsem si, že to vypadá jako Lochnesská nestvůra," řekl Hawkins.

Hawkins dokonce zavolal své přátele, aby mu pomohli identifikovat podivné stvoření. „Všichni jsme měli stejný názor, že to vypadalo jako Lochnesská nestvůra," dodal.