Boj orla a lišky o kořist byl natočen na VIDEO

Video je zveřejněno na Fox News. Na záběrech je vidět, jak se pták pokouší chytit kořist, kterou liška nesla. Orel zvedl lišku s králíkem v zubech do výšky asi šesti metrů. Po boji trvajícím osm vteřin zvíře uvolnilo svůj stisk a spadlo na zem, orel odletěl s králíkem.

Fotograf poznamenal, že liška po letu zůstala nezraněná. „Udělal jsem pár snímků po jejím pádu a nenalezl jsem žádná zranění," říká.

Podle autora videa byla scéna mnohem efektnější, než očekával.

„Myslel jsem si, že by liška nechala králíka a orel by lehko získal oběd, místo toho ji pták vynesl hodně vysoko. Byl to dramatický boj," přiznává Ebi.