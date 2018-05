Číňanka poprosila chlapce o polibek před roztržkou a... podívejte se, co bylo dál (VIDEO)

Poté, co 23letý mladík své dívce řekl, že se mají rozloučit, poprosila ho o polibek na rozloučenou. Ukázalo se však, že to byla léčka. Při polibku kousla Číňanka svého bývalého milence do jazyku a nepustila, dokud nezačal mladík křičet bolestí, píše The Mirror.