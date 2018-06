Neidentifikovaný objekt na australském nebi zmátl svědky (VIDEO)

Záběry, které byly pořízeny za bílého dne, zachytil Junelyn Bitalac poté, co odvezl svou matku do práce. Uviděl podivný předmět létající po obloze nedaleko HMAS Cerberus a základny královského australského námořnictva ve státě Victoria, na jižním pobřeží Austrálie.

„Odvezl jsem svoji matku do práce a když jsem jel zpátky, uviděl jsem na obloze nějaký divný objekt. Zastavil jsem auto na kraji silnice a začal jsem to natáčet. Může mi někdo vysvětlit, co to je," okomentoval Bitalac své video na YouTube.

Video získalo obrovskou popularitu poté, co ho sdílel kanál Secureteam 10 na YouTube, který zveřejňuje zprávy o UFO. Video bylo zhlédnuto už více než 444 000krát.

Mnozí uživatelé začali hned sdílet své teorie o tom, co asi je ten tajemný černý objekt, který se pohyboval po obloze.

„S největší pravděpodobností je to tajné vládní projektové letadlo," napsal jeden uživatel YouTube.

„Zřejmě je to nějaké experimentální letadlo, možná vojenské," poznamenal další.

Jiní byli se svými spekulacemi méně dobrodružní.

„Hned vedle vojenské základny, to musí být dron," napsal jiný uživatel.