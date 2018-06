Zaměstnanec parku u jezera Kanas natočil stvoření, které bylo rozměrově srovnatelné se slavnou Lochneskou příšerou ze Skotska, uvádí The Daily Mail.

Autor videa Wang Xin'an je přesvědčen, že viděl příšerné monstrum, jehož části byly vidět nad vodou. „Nemyslím si, že by to byly vlny, protože se to pohybovalo proti proudu," řekl novinářům.

Ředitel centra divoké zvěře na jezeře Kanas předpokládá, že na videu je jen velký živočich, který se v jezeře nachází.

Minulý měsíc několik turistů tvrdilo, že také viděli, jak se monstrum v jezeře Kanas pomalu pohybuje pod vodou.