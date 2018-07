Medvěd v Kalifornii vlezl do vířivky místního obyvatele a vypil mu koktejl (VIDEO)

Podle portálu The Sacramento Bee se v Kalifornii na dvůr místního obyvatele dostal medvěd. Ten se vzápětí vykoupal v jeho vířivce a vypil mu koktejl Margarita.

V pátek Mark Hough slyšel na svém dvoře podivné zvuky lámajících se větví a šustění listí. Zpočátku tomu podle svých slov nepřikládal žádný význam, když se však tyto zvuky začaly ozývat hlasitěji, podíval se ven.



Hough uviděl, jak se medvěd snaží přelézt jeho plot. Vrátil se proto do domu. Později si však všiml, jak si zvíře užívá bublinky ve vířivce a dobře se baví. Vše natočil na video.



Několik minut poté vylezl medvěd z vířivky, našel si koktejl a dychtivě ho vypil.



„Takže — vypil Margaritu, dal si koupel a teď by si rád na hodinku zdříml," poznamenal Hough.



Poté šel medvěd ulicí dál, a tak si Hough připravil dvě nové Margarity. „Byl to, mírně řečeno, zajímavý pátek," zdůraznil muž.