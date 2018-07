Siri skočila do řeči britskému ministru obrany během proslovu o Sýrii (VIDEO)

K incidentu došlo během vystoupení ministra obrany Gavina Williamsona. Ten hovořil o boji s terorismem a zmínil Syrskou republiku.

„Zde je vše, co jsem na internetu na dotaz „Sýrie" našla. Syrská demokratická armáda, kterou podporuje…," okamžitě reagovala Siri v jeho chytrém telefonu.

Williamson se zasmál a doplnil, že málokdy člověku do řeči skočí jeho vlastní telefon. Ministr telefon schoval do kapsy a poté, co v sále utichl smích, pokračoval ve svém výstupu.