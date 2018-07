Indický muž si nechal ostříhat nejdelší nehty na světě a vystavil je v New Yorku (VIDEO)

Shridhar Chillal (82) si přestal stříhat nehty na své levé ruce ve 14 letech v dalekém roce 1952. Jeho učitel se tehdy rozzuřil kvůli zlomenému nehtu a tak se rozhodl, že zkusí, jak dlouho vydrží, aniž by si ostříhal nehty.

Jak se ukázalo, dokázal vydržet 66 let a zapsal se do Guinnesovy knihy rekordů jako člověk s nejdelšími nehty na jedné ruce. Dohromady dosahují délky 909,6 cm, což je přibližně délka městského autobusu. Nehet na jeho palci je dlouhý 197,8 cm, což je průměrná výška basketbalistů americké ligy NBA.

Po letech se mu však začaly hromadit zdravotní komplikace. Atrofie mu postihla levou ruku. Muž nedokázal rozevřít zápěstí a pořádně pohnout prsty. Nakonec se rozhodl, že se jich zbaví a odletěl do New Yorku, kde mu je lékař odřezal. Teď budou vystaveny v muzeu pozoruhodností Ripley's Believe It or Not! na Times Square.

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale když jsem zjistil, že budou vystaveny v Ripley's Believe It or Not! muzeu a že se o ně budou hezky doživotně starat, cítil jsem, že jsem udělal správné rozhodnutí," řekl Chillal novinářům v muzeu.