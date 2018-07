„To je Irák.“ Rapper v písni útočí na americký odkaz v Iráku

Rapper I-NZ natočil cover na hit amerického rappera Childishe Gambina „This is America" (To je Amerika), ve kterém americký zpěvák útočí na policejní brutalitu a rasismus. Irácký rapper se rozhodl, že zpracuje neradostné výsledky války v Iráku.

Sám rapper má na sobě oranžovou kombinézu a v jedné ze scén ho dva vojáci nutí zastřelit staršího muže, který v poklidu hraje na hudební nástroj.

„Symbolizuje to přechod od starého a nádherného do toho, co je nové a ošklivé, což bylo výsledkem invaze do země. Symbolizují to vojáci, kteří vnutí vaší zemi válku a destrukci, kterou nikdo nechtěl," řekl I-NZ portálu VICE Arabic.

Na dalším místě jsou klečící zajatci, kteří nejspíše čekají na popravu. V klipu se objevuje i nejznámější výjev z nechvalně proslulé irácké věznice Abú Ghrajb. Na něm je nahý muž v ponču, jenž stojí na krabici s rozpaženýma rukama a elektrickými dráty, které vedou od jeho hlavy k nohám.

„To je Irák, podívejte, jak nás vyhazují do vzduchu, nikdo se neobjevuje, nikdo nemluví pravdu," rappuje umělec. Lidé oblečení jako vojáci si mezitím dělají selfie s vězni a páchají násilí.

I-NZ vyrůstal na Novém Zélandu a sám v Iráku nikdy nebyl. Narodil se však iráckým rodičům, kteří emigrovali. Klip zachycuje každodenní násilí v Iráku a beztrestnost cizích vojáků. Dále rapper zesměšňuje bývalého amerického prezidenta George Bushe, který v květnu 2003 slavnostně prohlásil „Mise splněna".

Video bylo zveřejněno na YouTubu 4. července a má již 500 000 zhlédnutí. Rapper uvedl, že původně neplánoval zveřejnit svůj klip u příležitosti amerického dne nezávislosti, ale nakonec se rozhodl projekt více urychlit, aby přilákal více pozornosti.