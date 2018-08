VIDEO z osvobozeného údolí Jarmúku v syrském Dar'á, kde se údajně našly americké zbraně

Určitě jste už slyšeli americké patriotické písně jako „New York, New York“; „Chicago“; „I left My Heart In San Francisco“… Avšak existují stejně či podobně laděné české či ruské písničky o našich městech? Dáme dohromady pár titulů? Pamatujeme si kdysi slavné hity? Díky kanálu YouTube si je pojďme připomenout a řekněme si pár slov i o interpretech.