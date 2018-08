Dinosauři opravdu existují? Toto video znejistilo uživatele internetu (VIDEO)

Tyto legrační záběry překvapily a zmátly desítky tisíc lidí. Můžeme na nich totiž vidět, jak se po spadlém kmenu stromu prochází tvorové, kteří jsou podobní diplodokům — dinosaurům z období jury.

Video trvá jen 15 sekund, ale bohatě to stačí k tomu, aby diváci zůstali nevěřícně sedět a zírat s otevřenou pusou. Když si ale uživatelé video pustili podruhé, mnozí z nich pochopili, o co jde.

Toto video je jen přehráno obráceně a jsou na něm zachyceni nosálové bělohubí, savci z čeledi medvídkovitých. Jejich zevnějšek a zvednutý ocas směrem vzhůru tak umožnil, že zvířata vypadala jako dinosauři.

„Opravdu mi trvalo, než jsem to pochopil," píše uživatel unpopularopinion31.

„Čert, aby to vzal! Beze srandy, díval jsem se na to šestkrát a až pak jsem pochopil, že jsou to lemuři," okomentoval video uživatel we_out_here_cuz.