Průvodce nalezl monstrum s desítkami chapadel, které bylo vyhozeno na břeh (VIDEO)

Na záznamu je vidět, jak bordó hnědý tvor chaoticky pohybuje chapadly do všech stran. Přenesli ho do místnosti, aby ho mohli lépe prozkoumat. A tento záhadný nález vážně uvedl do rozpaků místní obyvatele, píší Daily Mail.

Průvodce nepochopil, jestli je to zvíře, rostlina nebo něco úplně neznámého. Nicméně monstrum pustili zpátky do vody. Přitom jeden z obyvatelů prorokoval, že se to monstrum ještě vrátí.

Avšak experti předpokládají, že je to jeden z druhů vodních řas, který takovým způsobem zareagoval na styk se vzduchem.