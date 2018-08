Když strážný spatřil, kam vedly doutnající stopy na poli, strachy utekl (VIDEO)

Strážný jménem Eduardo byl zrovna v práci, když uviděl několik světel, která se pohybovala v poli za budovou společnosti. Rozhodl se, že zjistí, co se vlastně děje. Vtom v trávě objevil černé doutnající stopy. Na cestě ho doprovázel pes, který celou cestu znepokojeně štěkal. To, co strážný později spatřil, ho pravdu vyděsilo. Na videozáznamu můžeme vidět zářící světla a obrys obrovského tvora. Eduardo nechtěl pokoušet osud, a tak se obrátil a běžel zpátky.

„Viděl jsem něco, co se podobalo zvířeti… Pak jsem začal křičet a střílet z pistole do vzduchu. Byl to opravdu podivný tvor…," prohlásil strážným uvádí The Daily Star.