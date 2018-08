Nad Thajskem si všimli letícího UFO (VIDEO)

Něco bílého, sférického tvaru, rychle proletělo nad Thajskem přes mraky a náhle zmizelo. Nejprve očitý svědek vyprávěl o tom, čeho si všiml, svým přátelům, ale pak se rozhodl sdílet video na webu, aby se uživatelé internetu sami rozhodli, zda je to UFO, nebo ne. Někteří komentátoři došli k závěru, že to skutečně mohla být cizí loď, protože její rychlost byla zcela nesrovnatelná s tou, jakou by se mohla pohybovat pozemská letadla.

Jiní uživatelé však uvedli, že neexistují žádné UFO, mohly by to být nějaké výfuky z letícího letadla. Dříve se objevovaly zprávy o častějších pozorováních mimozemských objektů na Novém Zélandu, kde bylo zaznamenáno nejméně 30 zjevení UFO od začátku tisíciletí.