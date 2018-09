Přízrak, o němž kolují legendy, se dostal do zpravodajství o uragánu Florence (VIDEO)

Přízrak, o němž kolují legendy, se dostal od přímého přenosu informačního pořadu. Novináři natáčeli reportáž o uragánu Florence, který zuří v Jižní a Severní Karolíně, a najednou prošel na pozadí přízrak Šedého člověka z ostrova Pawleys, píše The Sun.

Na záběrech je vidět, jak za bouře prochází po přístavní hrázi tmavá postava. Lovci přízraků na YouTube kanálu The Ghost Guys Go tvrdí, že to byl přízrak Šedého člověka.

Poprvé se o něm dozvědělo ještě v roce 1822. Podle jedné z legend šel šíleně zamilovaný muž přes bažinu ke své nevěstě, ale utonul. Brzy poté se zjevil nebožtík své milované dívce a rozkázal, aby ostrov bez meškání opustila. Žena se svou rodinou z města utekla a brzy na to se pronesl pobřežím smrtonosný uragán. Rodina přežila a její pobřežní plantáž nebyla živlem poškozena.

Kvůli uragánu Florence zahynulo 32 lidí, stovky tisíc Američanů zůstalo bez elektřiny.