Hadi se pustili do bitky a propadli se skrz strop až do ložnice (VIDEO)

Incident se odehrál ve městě Brisbane (stát Queensland). Obyvatelé domu okamžitě přivolali lovkyni hadů, která uvedla, že to byli dva samci, kteří se rvali kvůli samici.

„Boj může trvat hodiny, až dokud se jeden z nich unaví," vysvětlila Lana Fieldová.

Žena se domnívá, že se hadi nějakým způsobem dostali do ventilace domu, do ložnice se propadli skrz otvor ve stropě a vyrazili mříži ocasy. Pak hady chytla a vypustila je do potoku několik kilometrů za městem.