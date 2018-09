Turista se rozhodl vykonat svou potřebu v Yellowstonu a doplatil na to (VIDEO)

Návštěvník Yellowstonského národního parku v USA chtěl vykonat svou potřebu před očima davu vylekaných turistů a byla zatčen místní policií. Uvádí to USA Today.

Očití svědci natočili nepříčetného turistu na kameru a umístili video na internetu. Na nahrávce je vidět, jak se muž v černém tričku a kalhotách přibližuje ke gejzíru Old Faithful a turisté křičí, aby odešel kousek dál. Poté si výtržník lehl hlavou dolů a skočil do gejzíru. „Co je to za idiota," říká hlas za záběrem. Nakonec odešel od nebezpečného horkého gejzíru.

Zástupkyně národního parku později uvedla, že muže zatkli policisté, čelí obvinění, informují USA Today.