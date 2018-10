Hladový žralok tygří „vylezl“ na břeh, aby něco sežral (VIDEO)

Žralok tygří dlouhý skoro čtyři metry byl tak hladový, že doslova „vylezl“ na břeh, aby sežral mrtvou velrybu, která byla vyhozena vlnami na břeh. Zubatý dravec doslova „chodí po břiše“ po písečné pláži, dokud ho příliv neodnesl do oceánu.

Informoval o tom web Live Science.

Očití svědci natočili na video, jak hlad donutil žraloka k tomu, aby nejenže „vylezl" z oceánu, ale také se spokojil s mrtvým keporkakem, který zemřel na nějakou chorobu už v září. Neobvyklé hody byly zpozorovány v mořské rezervaci Ponta do Oro v Mosambiku. Podle slov Lorrayne Gaymerové, instruktorky potápění, která natočila žraločí hostinu, byl třicetitunový keporkak přihnán k břehu už na začátku září.

„Zpočátku se lidé snažili velrybu zachránit, místní obyvatelé ale zavolali odborníkovi a zjistili, že keporkak je velmi nemocný a bude lepší, když bude ponechán osudu," řekla Gaymerová v interview pro The Daily Mail.

Sdělila, že podle slov místních obyvatel roztrhlo mrtvého keporkaka asi 60 žraloků tygřích. Když instruktorka dorazila na pobřeží, spatřila už jen jednoho, ale asi toho nejhladovějšího. Byl tak blízko břehu, že doslova „chodil" po pobřežním písku kolem mrtvé velryby. V době přílivu vlny zalévaly břeh a žralok odplouval dále.

Podle informací The National Geographic se žraloci tygří často dostávají do přílivových a odlivových vln, s nimiž se mohou přiblížit ke břehu, někdy se dostanou přímo na břeh. Hrdina videa měl štěstí, že ho příliv brzy strhl a odnesl do oceánu.