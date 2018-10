Mnoho populárních cestovatelských účtů sdílelo jeho video. Uživatelé byli potěšeni pohledem na neuvěřitelné barvy lesa. Na videu jsou zobrazeny stromy s fialovými, karmínovými, zelenými a červenými odstíny.

„Je to opravdu skutečné?" ptali se někteří překvapeně. „Fantastické! Jak je to možné?" divili se druzí. „Absolutně neobvyklý pohled! Nemůžu uvěřit, že jste to viděl vlastním pohledem. Pokračujte v dobré práci!" komentoval další uživatel.