Venkovští blogeři. Jak si rodina z ruské vesnice vydělává na YouTube (VIDEO)

Alevtina Choroševová se narodila a vyrůstala v rodné vesnici, píše portál Life. Pak jako většina absolventů vesnických škol odjela na studium do města. S budoucím manželem se seznámila ve Volgogradu v roce 2009. Anton je také z vesnice. Absolvoval prezenční službu v armádě, jistý čas pak zůstal ve městě. Mladí se vzali. Ale brzy zjistili, že bez vlastního bytu je to těžké a s výdělkem je to také nevalné.

Mladý manžel se rozhodl vrátit na venkov. Alevtina byla zpočátku proti, pak ale souhlasila. Mladí lidé se vydali do Stavropolského kraje, Antonova rodiště, kde si našel práci jako elektrikář. Plat měl stejný jako ve městě, ale dostal bydlení. Rodina začala také zahradničit. A výdaje na potraviny prudce klesly. Žilo se jim stále lépe.

„Žili jsme v malé osadě, odkud lidé pořád odcházeli. Když se nám narodily děti, Jegor a Kostik, rozhodli jsme se, že také odejdeme. Potřebovaly totiž mateřskou školku, školu, museli jsme myslet na jejich budoucnost," vzpomíná Anton Chorošev.

A tu se mladý pár zamyslel nad tím, že by nebylo špatné si najít další výdělek. A tak Anton zřídil svůj první kanál na YouTube. Zpočátku to moc nešlo. Kanál byl o zboží. Když Anton zjistil, že jeho kanál není populární, začal přemýšlet, co by tak mohlo lidi zajímat. Jeho přítel, který žil vždy ve městě, mu navrhl, aby psal o vesnickém životě.

Tak se objevil kanál Rodina na vesnici. Již téměř tři roky ukazují Anton a Alevtina svým odběratelům, jak pomáhají krávě při porodu, jak vaří oběd z hlemýžďů, nebo chytají ryby pomocí vidlí. Vesničtí blogeři už mají téměř 170 tisíc odběratelů.