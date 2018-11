BBC zaretušovala výstřih hrdinky filmu, aby neurazila Afričany (VIDEO)

Dokumentární snímek věnovaný sociálním sítím promítla BBC Africa se zaretušovaným poprsím jedné z účastnic. Redakční kolegium televize mělo za to, že výstřih na šatech Glamour Pam, populární blogerky z Keni, je pro místní diváky příliš velký. Podle zdroje listu The Guardian bylo toto rozhodnutí přijato na nejvyšší úrovni, aby nedošlo ke skandálu.

Film je součástí programu She Word, jehož cílem je prozkoumání životních zkušeností žen v dnešní Africe. Glamour Pam sehrála úlohu expertky, která poskytuje hrdince rady ohledně prosazení jejího profilu na sociálních sítích.

21letá studentka z Keni nemající profil na sociálních sítích má do pěti dní vyrobit vlastní stránku na Instagramu a zaplnit ji kontentem, který by uvedl ostatní uživatele do omylu ohledně jejího reálného života.

Autoři filmu původně plánovali překonat problém, ukazují dívku pouze zdaleka. Avšak v několika záběrech, bez kterých se nedalo obejít, se kamera těsně přibližuje k hrdince. Video bylo zveřejněno také na oficiálním kanálu BBC na Youtube, přičemž jako zaretušovaná verze.