Tento duet českého videobloggera a zpěvačky původem z Ruska nadchl internet (VIDEO)

Během celého videa každý z nich zpívá kousíček známého hitu a je to velice harmonické, jedna píseň plynule přechází do druhé, jako by to všechno byla jedna kompozice.

Diana Kalashová je mladičká, ale již známá zpěvačka. Dosáhla své popularity díky svému úžasnému hlasu, který všechny ohromil v show Česko Slovensko má talent. Diana se narodila v ruském městě Novokuzněck v roce 2002. Od roku 2003 žije v České republice.

Martin je mladý český videoblogger, působí na Youtube od roku 2014 a má dost velkou klientelu — přes 500 tisíc odběratelů. Natáčí absolutně různá videa.

Uživatelé youtube byli příjemně překvapeni, že videoblogger hezky zpívá, a pod příspěvkem vyjadřovali svůj obdiv.