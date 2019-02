Tito dva čeští vloggeři ukázali, jak přežít v přírodě. Uživatelé je ale usvědčili ze lži

Dva populární čeští vloggeři, kteří jsou známí svými pokusy, se tentokrát rozhodli, že ostatním ukážou, jak přežít v nepříjemných podmínkách v přírodě. Vyjeli si tedy do Vranova, aby si vyzkoušeli, jestli by dokázali přežít v přírodě celých 24 hodin.

Ve videu teenageři například předvedli, jak rozdělat oheň, najít vodu a jak přenocovat bez stanu a spacího pytle.

Někteří uživatelé však byli pobouřeni tím, že vloggeři v lese nestrávili 24 hodin, jak avizovali, ale mnohem méně.

„To není 24 hodin, když jste přišli v 1 hodinu odpoledne a odcházíte v 7-8 hodin ráno," píše Slezi TV.

„Pokud jste vycházeli v 1 hodinu odpoledne, tak 24 hodin je v tu stejnou hodinu, a ne ráno v 8 nebo 9 hodin…" všiml si další z uživatelů.

Jiní zase podotkli, že vloggeři s sebou měli pomůcky k rozdělání ohně.

„Se zápalkami dokáže oheň zapálit každý," napsal uživatel Hrušák.

Jiný uživatel zase reagoval slovy: „Normálně asi člověk nenosí do lesa sekyru a křesadlo. Joó, rozdělat oheň za pomocí klacku a provázku, max. za použití nože, tak to by byla jiná. Takhle to byla slušná parodie."

I přes několik vyčítavých komentářů si však toto video vysloužilo během několika dní přes 200 tisíc zhlédnutí.