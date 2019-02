Monika Dubačová neseděla za volantem automobilu už 5 let, nikdy neřídila nákladní automobil a nikdy neabsolvovala jízdu na smykové desce. Teď se ale rozhodla, že vyzkouší své síly. Zpočátku byla trochu nervózní, ale nakonec najela na smykovou desku dokonce třikrát. Pokaždé přitom dokázala tuto krizovou situaci perfektně zvládnout.

Po této odvážné jízdě Monika prohlásila, že je to skutečně adrenalin a že by si to měl každý vyzkoušet.