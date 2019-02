Polák se vysmál neznalosti hinduistů o geografii Česka, sám to ale pak podělal (VIDEO)

Do Polska a Česka přijíždí pracovnici ze zahraničí a nejsou to jen Ukrajinci, ale i občané Indie nebo Nepálu. Youtuber chtěl zjistit, co potenciální pracovníci vědí o zemi, do které chtějí jet, jestli vědí, kde se nachází ta země, kam pojedou za prací.

Sylwester šel k lidem, kteří stáli ve frontě u polského konzulátu a ukazoval jim nakreslenou mapu bez názvů zemí a žádal je, aby ukázali, kde se podle jejich názoru nachází Polsko.

Většina respondentů odpověděla, že Polsko leží v Evropě. S mapou to bylo složitější. Některým se zdálo, že se Polsko nachází v Africe.

Pak Sylwester šel k českému konzulátu, kde čekající také požádal, aby ukázali, kde se nachází Česko, ale hinduisté váhali a Česko se jim na mapě nepodařilo rychle najít.

Ale to vůbec není divné, protože sám youtuber neměl správnou mapu. Takže kdokoliv mohl mít potíže s určením Česka a Polska. Na mapě chybí mnoho zemí, Sylwester to následně v komentáři napsal a omluvil se.

Napište nám v komentářích, jestli jste dokázali najít Česko na jeho mapě? A co si myslíte o tomto pokusu?