Co skrývá slovenská pyramida? Youtuber natočil úžasné záběry

Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako Kóta Zulu 664. První expedice a vůbec objev tohoto kopce se datuje na červenec roku 2015.

Dnes je fenomén Kóta Zulu 664, stejně jako jeho iontový tunel, mezi turisty velmi vyhledávaný.

Toto jedinečné video zveřejnil na svém YouTube kanálu uživatel Ivan Donoval. Můžeme se tak podívat na záběry pořízené dronem, ale také můžeme nahlédnou to iontového tunelu pyramidy.

Ivan na svém kanálu zveřejňuje různá videa z opuštěných a záhadných míst a jeho tvorba se na internetu stala velmi populární.

Nyní se autor videa rozhodl, že navštíví další místo plné záhad a projde se slavným tunelem. Jak to celé dopadlo a co uvnitř tunelu uviděl, na to se raději podívejte sami.

Kopec Kóta Zulu 664 leží ve Slovenském rudohoří. Je tou nejstarší a nejstabilnější tektonickou jednotkou Západních Karpat. Ve Slovenském rudohoří se již od pradávna těžily rudy, stříbro, měď a další vzácné kovy.