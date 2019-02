„Poslední ostrov svobody.“ Youtube smaže český kanál s největším počtem odběratelů (VIDEO)

Čeští youtubeři, známí pod přezdívkou ViralBrothers, mají na YouTube kanál, který si u diváků vysloužil obří popularitu a sledují jej téměř 3 miliony odběratelů.

Společnost YouTube zaslala prankerům dopis, v němž vysvětluje, proč odstranila jejich video s názvem Revenge11 — Stalker Killer Prank Byckfires! Zároveň jim oznámila, že jejich videa obsahují nebezpečné vtipy, což je zakázáno. „Žerty, které vyvolávají ve svých obětech pocit, že jsou ve fyzickém nebezpečí, nebo které mohou způsobit skutečnou fyzickou újmu, nejsou na YouTube povoleny. Stejně tak nejsou povoleny žerty, které mohou způsobit citovou újmu dětem," stálo v dopise.

Sami ViralBrothers k tomu dodali, že YouTube smazal to, co bylo před pár lety v pohodě, všichni to sledovali a nikomu to nikdy nevadilo. Nyní to ale prý porušuje pravidla.

„Tohle video jsme několikrát prodali do světa. Kupovala to od nás japonská televize, německá, americká show, do Británie jsme to video prodávali. Vysílalo se to na celém světě v televizích…," řekli zklamaně ViralBrothers a uvedli, že YouTube byl jakýmsi ostrovem svobody.

Nicméně, některé z jejich pranků, například ten o sebevraždě či transplantaci orgánů, opravdu mohly u lidí vyvolat negativní reakce a nepříjemný pocit.

ViralBrothers (v překladu virální bratři) je české duo specializující se na tvorbu virálních videí v angličtině, která jsou distribuována na sociálních sítích, především pak na YouTube. Erik Meldik a Čeněk Stýblo svůj kanál na YouTube založili dne 11. listopadu 2011.