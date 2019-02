Američan si všiml, že tohle dělá každý Čech. Češi byli překvapení (VIDEO)

TadyGavin po svém pozorování udělal závěr, že Češi, když mluví, stále vydávají zvuk,,ehm". Na toto téma natočil video, ve kterém uvedl příklady.

Mezi známými osobnostmi byli Miloš Zeman, Jiří Drahoš a Ester Ledecká.

„Když to slyším, musím se usmívat a říkám si, že to musí být Čech," zdůraznil Američan.

„Na tomhle zvuku není nic špatného, je to prostě jeden zajímavý a dokonce i roztomilý aspekt českého přízvuku," podotkl.

Pod tímto videem se objevilo množství komentářů. Někteří si toho nikdy nevšimli a tak je to pobavilo.

Karel Hiršvčera: Jediný co jsem schopen vyslovit, když jsem zkoušen učitelem.

Johy Fialovávčera: Nikdy jsem si, teda do teď, vůbec nevšimla že to používáme tak často a rozhodně mě nenapadlo že je to v jiných jazycích jinak a že by to mohlo někoho fascinovat.

A∙N∙I∙C∙K∙Avčera: Náš učitel Zeměpisu dokáže,,ehhhhhm" říct třeba 160× za těch 45minut.

*komentáře uživatelů redakce ponechala v původním znění