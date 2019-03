Máša a medvěd, to je super pohádka. Čeští youtubeři prozradili, co nakupují v supermarketu

Tři mladíci tuto soutěž označili za výzvu. Každý z nich měl totiž jen 180 sekund na to, aby nakoupil v supermarketu ty nejdražší věci. Jejich cílem bylo utratit co nejvíce peněz, aby zvítězili.

První z nich kupoval hodně hraček a celkem utratil 7 659 Kč. Druhý se vydal s cílem utratit co nejvíce peněz rovnou do elektra. Poté, co si koupil mikrovlnku, si nemohl odpustit koupi ruské pohádky Máša a medvěd.

„Koupím si tady Mášu a medvěda. Je to super pohádka,“ řekl.

Osmnáctiletý český youtuber FIZI na YouTube působí již dva roky. Spolu se svými kamarády natáčí zábavná videa a jeho kanál sleduje asi 300 tisíc lidí.