Ponořte se do SSSR ! Vyšla nová počítačová hra Workers & Resources (VIDEO)

Ale je to dost těžká hra. Petr předpokládá, že bude hráč při prvních pokusech neúspěšný. Je to ale celkem výzva, a proto každý má možnost se stát bohatým. Velká výhoda je v tom, že hra je pro všechny lidi. Dá se hrát různě. Jeden hráč se může zaměřit na soběstačnost, druhý na export. Další může mít něco malého, co funguje dokonale, a jiný zase monstrum, které je obtížné ukočírovat. Někdo si může jen tak stavět pro radost sídliště a pouštět vlaky v módu s neomezenými penězi. Je to na vás. V této hře si můžete vybudovat naprosto ideální život.