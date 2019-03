Provokativní video! Co dělají jeptišky, dokud je nikdo nevidí?

Na videu jeptišky jakoby v nočním klubu „paří“ na píseň We Will Rock You. Účastnice improvizované show nejen sborově zpívají, ale také tancují.

Jeptišky jsou členky sboru Dcer Svatého Pavla a jsou součástí sesterské komunity z Bostonu. Takže je jasný skutečný důvod jejich závislosti na hudbě.

Na záběrech je vidět, že natáčení probíhalo v místnosti. Dvě jeptišky stojí, ostatní sedí u stolů. Všechny zpívají a v rytmu hudby tleskají rukama a bouchají do stolu.