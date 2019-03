V sobotu 23. března se na moskevském letišti Domodědovo rozběhl svlečený muž během boardingu směrem ke vstupním schodům do letadla, které mířilo do Simferopolu. Sputniku to sdělila mluvčí leteckého dopravce.

„Během nástupu do letadla se daný muž svlékl a rozběhl se ke vstupním schodům do letadla. Vstup na palubu letadla tak byl pozastaven, muž byl zadržen a byla přivolána policie. Do letadla tedy nedoběhl,“ řekla mluvčí a upřesnila, že se jednalo o pasažéra letu do Simferopolu.