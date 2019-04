Čech nazval veganství ideologií a obvinil vegany z přetvářky (VIDEO)

Lukáš nazval ve svém videu veganství ideologií, která nepřipouští žádnou diskuzi, žádnou polemiku.

„Vegani, kteří sídlí v anglojazyčném světě, mají rysy náboženského kultu,“ myslí si youtuber.

Upozornil na osobní zkušenosti lidí. Řekl, že takový způsob stravování škodí zdraví a existují lidé, kteří byli mnoho let vegany, ale museli toho nechat, protože v podstatě došlo k ohrožení jejich vlastního života. „Přivedlo je to k tomu, aby přehodnotili svůj názor a zjistili, že vlastně byli obelháváni. To, co považovali za fakt, žádným faktem nebylo, byly to ideologické poučky,“ uvedl Lukáš.

© Ruptly . Rvačka veganů a těžkooděnců byla natočena na video

Veganství také považuje za politický asociální program. Podle jeho názoru jsou vegani naivní, protože věří v Eden: „kamkoliv se kouknete do přírody, vždycky je to koloběh života a smrti. Je to fakt, s nímž se člověk musí smířit“.

Na konci videa uvádí, jak se nejednoznačně chovají vegani: na jedné straně říkají, že zvířata mají obličej, oči, cítí bolest. Na druhé straně jsou schopni nenávidět a ubližovat ostatním lidem.

Mladý český youtuber Lukáš Balabán dělá videa o všem možném, ale hlavně o ateismu, náboženství a společenském dění.