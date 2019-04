Čeští amatéři chodící po opuštěných domech prý našli zakrvácenou postel řezníka (VIDEO)

Nedávno mladíci navštívili opuštěné řeznictví. Sbírají staré věci, spočítají, jaká je jejich cena.

Řekli, že dostali dopis od fanouška, který jim poslal fotografie z tohoto místa několik desítek let opuštěného.

Dostali se dovnitř budovy, nalezli nástroje, váhy a jiné věci. Youtubeři vtipkovali.

Když šli dál, našli kotletu, která hrozně smrděla. Ale poté zašli do místnosti, kterou nafotil fanoušek.

Našli tam zakrvácenou postel s nožem, který byl zapíchnut uprostřed postele. Opustili dům, protože uslyšeli zvuky z druhé strany zdi.

Podle diváků je video nahrané.

mi lacik: Hele, já nechci nic říkat ale ta krev nevydrží tak dlouho červená. Po nějaké době ztmavne.

Monika Součková: kdybi to byla krev bylo by to hdědé

Skutečné to bylo tak nebo ne, není známo- Co si myslíte, je to skutečné?

*komentáře uživatelů redakce ponechala v původním znění