Tatínek své novorozené dcerce hraje a zpívá známou skladbu od Toma Pettyho – All Right For Now.

Video zveřejnil kanál Rumble Viral na YouTube. To si následně vysloužilo velké množství pozitivních komentářů a ohlasů.

„To je tak krásné. Je tak šťastná!“ stojí v jednom z nich.

A žasnou i další uživatelé: „Vhání mi to slzy do očí. Je to krásné!“

„To je asi ta nejúžasnější věc, jakou jsem kdy viděl,“ souhlasí další uživatel.