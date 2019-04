Víte něco o ruských městech kromě Moskvy a Petrohradu? Seznamte se s Kazaní a Ufou! (VIDEO)

Letecká společnost Irkut zveřejnila záběry prototypu letu osobního letadla MS-21-300. Letoun provedl nepřetržitý let z Irkutska do Uljanovska. Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě společnosti, let probíhal v normálním režimu, posádka neměla žádné připomínky k provozu systémů letadel.