Nedobrovolná sterilizace je v ČR stále možná? O dané věci promluvila nejvlivnější česká žena podle BBC (VIDEO)

Tato Češka se věnuje boji proti nedobrovolné sterilizaci, jelikož ji sama v roce 1990 prožila.

„Trauma to bude na celý život, protože mám dva syny, ale vždycky jsme chtěli holčičku,“ řekla Elena.

„Už by se to nemělo dít. Protože několik žen, stovek žen, se o to prosadilo, aby už to v nemocnici neprováděli,“ uvedla.

Gorolová také zabrouzdala do podrobností a uvedla, jak v jejím případě vše probíhalo. Před porodem jí dali dva papíry, aby je podepsala. Také prozradila, že se věc netýkala jen romských žen.

Co si o tom myslíte?