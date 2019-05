Drzý medvěd na Kamčatce ukradl lovcům lednici (VIDEO)

O tom, že lovce, kteří nešikovně zaparkovali na kraji silnice na Kamčatce, okradl drzý medvěd, informovala ruská televizní stanice Zvezda.

Zatímco muži o něčem zapáleně debatovali, zvíře se připlížilo k autu a ze zadní části pickupu si vytáhlo turistickou ledničku s potravinami. Poté uteklo.

Jakmile si lovci této krádeže všimli, chtěli, aby jim zvíře vrátilo, co jim patří. Dokonce kvůli tomu třikrát vystřelili do vzduchu. „…Do vzduchu! Pašo, no tak, vystřel..., co tam děláš? Odnese tu ledničku! Je v ní všechno naše jídlo,“ křičí na videu jeden z okradených lovců. Ani výstřely však medvěda nezastavily. Svou kořist nepustil a prchl s ní do lesa.

Jak uvádí televizní stanice, tohoto medvěda často krmí řidiči. Proto je zvíře na lidi zvyklé a klidně vyjde z lesa vyžebrat „něco dobrého k snědku“. Někdy mu však není cizí ani krást, jako tomu bylo v tomto případě.

Kamčatský hnědý medvěd je největším poddruhem medvěda hnědého v Rusku, a zároveň je jedním z největších poddruhů na světě. Hmotnost dospělého samce dosahuje v průměru 350-400 kg, přičemž délka jeho těla přesahuje 3 metry.