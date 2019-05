Nikdy se nevzdávej: Na Srí Lance odhodlaně zachránili uvězněného slona (VIDEO)

Ztracený slon spadl do hlavního kanálu vesnice ve východní Srí Lance, což vyžadovalo důmyslnou záchranu pomocí speciálních lanových žebříků, tyčí a pneumatik.

Slonovi, kterému je podle odhadů 25 let, spadl do kanálu ve Welikandě poblíž Polonnaruwy na východní straně ostrova. Po nějaké době, co sám plaval, ho museli dostat po kanále směrem ke speciálně vyrobenému žebříku pomocí lan, tyčí a pneumatik, které připravilo oddělení ochrany přírody.

Bezmocný slon byl vyhnán k žebříkům pomocí petard, aby ho vyděsili a přinutili jít podél kanálu, ale několikrát se mu to nepodařilo.

Po provedení 6hodinové mise úředníci organizace divoké přírody s pomocí místních vesničanů úspěšně zachránili slona, který okamžitě odešel zpět do lesa.