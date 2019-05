Lidé nechtějí žádné umění, lidé se chtějí bavit. Uživatelé okomentovali koncert Leoše Mareše v O2 aréně

Slavný český moderátor, zpěvák a herec Leoš Mareš ve čtvrtek zahájil první koncert ze série svých tří koncertů v O2 aréně. O tom, že to byla pořádná show, svědčí i fakt, že byla celá hala vyprodaná. Pár záběrů z koncertu se už objevilo na YouTube, což někteří uživatelé nenechali bez komentáře.

„Vzpomínám si na slova Dalibora Vrány z filmu Vrchní, prchni: „Lidi nechtějí žádný umění, lidi se chtějí bavit.“ Je otázkou, zda člověk, který hraje na klavír asi jako Miloš Zeman v Číně, dělá, že rapuje a trousí vtípky, vyprodá velkou halu proto, že je tak drzý, nebo, že tam přijdou lidi, kteří se chtějí bavit, tj. kulturní blbové. Kam to jdeme, lidi? Odpověď je jednoduchá, že,“ napsal v komentářích uživatel Tomáš Pohl.

Někteří uživatelé však mají opačný názor. „Byla to naprostá bomba. Určitě jsme nebyli zklamaní!! Pecka. Věděla jsem, že budete mít show, ale takovou…Naprosto dokonalý koncert!! Děkujeme,“ podělila se o své dojmy jedna fanynka.

Samotný zpěvák již dříve pro IDNES okomentoval svůj úspěch, a to následovně: „V posledních letech jsem začal vnímat, že lidi na firemních akcích a plesech začali na moje staré písničky z let 2001 až 2003 reagovat nějak víc než dřív. Nevím, co se stalo, jestli moje někdejší fanynky dorostly nebo jestli moje písničky překročily nějakou pomyslnou hranici a ocitly se, a teď mě neberte za slovo, v kategorii oldies. Zkrátka, všiml jsem si, že mají větší ohlas.“