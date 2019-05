Známý český blogger navštívil svého dědečka na Ukrajině. Co ho tam čekalo? (VIDEO)

Po nedávném skandálu, který se ho dotknul, se nyní Tary snaží napravit si reputaci, a tak natočil video ze své rodné vesnice, kam se vydal se svou snoubenkou.

Na videu můžeme vidět, jak blogger pomáhá svému dědečkovi nasekat dříví, opravit auto či jak společně rybaří a ulovenou rybu poté připravují.

Vypadá to tedy, že se Tary na chvíli změnil v takového obyčejného vesnického kluka.

Na videu se ale můžete podívat i na to, jak žijí místní lidé. Bloggera překvapilo například to, že jeho dědeček topí dřívím. Kromě toho v nahrávce ukázal, jak tam vypadají cesty, domy a v čem jezdí tamní obyvatelé.

Skandál, který jsme zmiňovali, se odehrál na začátku března. Tehdy youtuber na InstaStories vysílal živý stream z jednoho z pravidelných srazů s dětskými fanoušky. Jeden kluk se ho zeptal, proč má tak drahé oblečení. Tary mu na to odpověděl, že nemá drahé oblečení, že to jen on má prostě málo peněz.

Na internet se sice dostal jen úryvek videa, ale odsoudili ho mnozí bloggeři.