„Kdyby ho Leoš nedržel za límec, tak spadl.” Uživatelé si všimli stavu Karla Gotta (VIDEO)

Leoše Mareše můžeme považovat za fenomén. Ve 43 letech zažívá rozkvět kariéry a vyprodává haly. Podle jeho fanoušků umí udělat skutečnou show.

„Leoši, bylo to skvělé. Povedená show,“ napsal jeden z jeho sledujících.

„Leoši, bylo to úžasné jako vždy, ale musím se přiznat, že minulý rok to byl pro nás neskutečný zážitek, který se nám hodně vryl do srdce,” okomentovala jeho příspěvek jedna z fanynek.

V pátek na koncert dorazil Karel Gott. Aby se k Leošovi hodil, měl na sobě tak moderní outfit, že mnohým fanouškům a přítomným naprosto vyrazil dech. Video jejich vystoupení se šiří internetem a uživatelé ho hojně komentují. Uživatelé si všimli stavu Zlatého slavíka, že na scéně málem spadl, udržel ho Mareš.

„Ten Kája nemohl ani mluvit, natož chodit, kdyby ho Leoš nedržel za límec tak upadl,“ napsal uživatel Roman Blahovec.

Stejného názoru je i Radek Drill: „Berte to tak, že nehejtuju , ale tady musel Karla Leoš slušně přidržet, aby nespadl. Myslím, že to Karel nemá zapotřebí. Chápu, že roky už jsou, ale měl by třeba nosit hůlčičku jako takovou pojistku. Kdyby spadl, tak už je s ním amen.“

Legendární český zpěvák už zanedlouho, konkrétně 14. července, oslaví své osmdesáté narozeniny.