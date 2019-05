Pavlík a Jelena jsou volní! V Rusku v Amurské oblasti vypustili tygry do divoké přírody (VIDEO)

V Rusku v Centru rehabilitace tygrů a dalších vzácných zvířat v obci Alexejevka vypouštějí tygry Pavlíka a Jelenu do přírody. Tygři Pavlík a jeho sestra Jelena byli odchyceni z volné přírody i s matkou v únoru 2018. Dospělá tygřice začala lovit psy ve vesnici Aleksej-Nikolskoje Přímořského kraje.

Opatření na vystrašení, která přijali odborníci, nepřinesla žádné výsledky a dravec byl chycen pro svou vlastní bezpečnost. Odborníci zjistili, že má mláďata. Zvířata, kterým v té době bylo asi 6–7 měsíců, se odborníci rozhodli do tajgy nepustit, hrozila by jim smrt. Obě mláďata byla chycena a odvezena k matce do rehabilitačního centra.

Série průzkumů provedených odborníky ukázala, že dospělá tygřice nemá šanci se vrátit do volné přírody a v březnu 2018 ji odvezli do zoo v Krasnojarsku. Ale mláďata, která později dostala jména Pavlík a Jelena, se odborníci rozhodli všemi prostředky připravit na návrat domů do tajgy.

Již více než rok byli bratr a sestra pod dozorem Centra Amurský tygr, měli speciální program přípravy na nezávislý život ve volné přírodě a prokázali úspěch ve vzdělávání. Tygři rychle zvládli klíčovou dovednost pro přežití - schopnost lovit kopytníky. Kromě toho se dokonale naučili vyhýbat se setkání s člověkem. Sotva viděla osobu, která se blížila jako součást zkoušky k voliéře, zvířata okamžitě zmizela z dohledu do co největší vzdálenosti.

Výběr místa pro budoucí vypouštění nebyl snadný. Odborníci zvažovali různé možnosti - od Amurské oblasti až do Přímořského kraje. Vědci zkontrolovali, zda kopytníci žijí ve vybrané oblasti, aby krmili predátory. Odborníci analyzovali úroveň rozvoje supervize v každém předmětu, aby byla zajištěna spolehlivá ochrana tygrů a efektivní řešení případných konfliktních situací. Jako výsledek se rozhodli, že zvířata vypustí nedaleko Židovské autonomní oblasti, kde byla v uplynulých letech vytvořena ustálená skupina tygrů, která vznikla vypuštěním dalších tygrů.

Postup vypouštění zvířat je následující. V rehabilitačním centru pro zvířata imobilizují a provádějí veterinární kontrolní vyšetření. Poté jsou zvířatům nasazeny obojky s GPS modulem a následně jsou tygři naloženi do přepravní klece, která je převezena na místo vypuštění. Zvířata nejsou z klece vypuštěna hned po příjezdu, ale po 5-7 dnech, které stráví ve speciálně vyrobené dočasné voliéře. To zvířata zbaví stresu spojeného s dopravou a náhlou změnou životního prostředí.

Podle Valerije Pogosienka, vedoucího oddělení pro ochranu volně žijících živočichů a zvláště chráněných přírodních území může být uvolnění dvou mladých tygrů dobrým začátkem zvýšení populace tygrů v Amurském regionu.